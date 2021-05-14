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14.05.2021 13:20
Рубрика: Власть

В Новосибирске у новой ледовой арены обустроят большой парк

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске рядом с новой многофункциональной ареной (ледовый дворец спорта) приступили к обустройству большой территории. Парк под рабочим названием "Арена" разместится на площади почти в 30 гектаров.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

 - Многие ошибочно думают, что мы строим ледовый дворец для разового мероприятия - молодежного чемпионата мира по хоккею - и впоследствии территория не будет востребована. Это не так. Речь идет о большей территории - 30 гектаров, которая географически находится почти в центре города: выходишь из метро - и сразу попадаешь в парк, в котором будет сохранен природный ландшафт, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Заельцовский парк Новосибирска благоустроят досрочно

На совещании под руководством главы города специалисты сообщили, что в этом году планируется выполнить большую часть работ - поднять территорию, обустроить дорожно-тропиночную сеть и высадить часть деревьев.

 Подготовительные работы в парке "Арена" были проведены в 2020 году, тогда здесь убрали аварийные деревья, выровняли территорию. В этом году упор сделан на строительную часть.

 Представитель генподрядчика ООО "Премиумстрой" Денис Левин отметил, что предстоит масштабное благоустройство. Прежде всего, будет завезен грунт для того, чтобы поднять отметки до высот незатопления. Далее будет укладываться твердое покрытие, в том числе 32 тысячи квадратных метров брусчатки, резиновых и асфальтовых покрытий.

 - Параллельно будем монтировать системы электроосвещения, видеонаблюдения и безопасности - всего около 20 километров сетей, - сказал Денис Левин.

 Начальника отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ "Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики" Светлана Гижицкая доложила мэру, что на входе в парк высадят яблони. Яркими акцентами станут кустарники, которые будут распределены по всей территории. По словам специалиста, в прошлом году были убраны аварийные и больные деревья, а также клены, которые мешали развиваться "культурным" деревьям. Ценные породы - лиственницы, березовые рощи, участки с соснами - сохранены в полном объеме.

Справка "РГ"

На благоустройство парка "Арена" из областного бюджета направят 433,57 миллиона рублей. Площадь благоустройства составит почти 16 гектаров, озеленения - 11,9 гектара. В разных частях парка появятся детские и спортивные площадки, зона скейтборда, полоса препятствий для детей 7-16 лет. Также будут созданы маршруты для неторопливых прогулок, тропинки для бега и скандинавской ходьбы, велодорожки. Архитектура и стилистика нового парка у ЛДС будут выдержаны в спортивной тематике. Зеленая зона будет открыта для посещения круглогодично. Зимой вместо велодорожек появятся лыжные трассы, а в центре парка - каток.

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