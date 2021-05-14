В Новосибирской области ежедневно вакцинируется более 10 тысяч человек

В Новосибирской области более 10 тысяч человек ежедневно проходят вакцинацию против коронавируса. По данным регионального минздрава, на 14 мая число вакцинированных новосибирцев составило более 430 тысяч человек, из них полный курс завершили свыше 178 тысяч человек.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что всего регион получил порядка 344 тысяч доз двух отечественных вакцин.

- Мы продолжаем массовое тестирование всех выявленных случаев ОРВИ на территории Новосибирской области. Продолжаем тестировать первый круг контактных лиц, - отметил министр.

По его словам, ситуация в регионе стабильная и показателей прироста по заболеваемости в настоящее время не отмечается.

При этом количество пунктов вакцинации в регионе продолжает увеличиваться: развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, а также в районах и городских округах области. Работают два мобильных пункта в торговых центрах Новосибирска - в "Сан-Сити" и "Эдеме", 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.

Кроме того, минздрав региона усилил контроль за тестированием всех пациентов с диагнозом ОРВИ. Если врач не назначил ПЦР-тест такому пациенту, гражданину необходимо сообщить об этом по телефону службы 112.

Особое внимание областной минзрав продолжает уделять диспансеризации и проведению профилактических медосмотров.

Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно по телефонам call-центров поликлиник, на едином портале госуслуг, по телефону единой регистратуры 124.