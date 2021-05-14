В Новосибирской области ежедневно вакцинируется более 10 тысяч человек

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что всего регион получил порядка 344 тысяч доз двух отечественных вакцин.
- Мы продолжаем массовое тестирование всех выявленных случаев ОРВИ на территории Новосибирской области. Продолжаем тестировать первый круг контактных лиц, - отметил министр.
По его словам, ситуация в регионе стабильная и показателей прироста по заболеваемости в настоящее время не отмечается.
При этом количество пунктов вакцинации в регионе продолжает увеличиваться: развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, а также в районах и городских округах области. Работают два мобильных пункта в торговых центрах Новосибирска - в "Сан-Сити" и "Эдеме", 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.
Кроме того, минздрав региона усилил контроль за тестированием всех пациентов с диагнозом ОРВИ. Если врач не назначил ПЦР-тест такому пациенту, гражданину необходимо сообщить об этом по телефону службы 112.
Особое внимание областной минзрав продолжает уделять диспансеризации и проведению профилактических медосмотров.
Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно по телефонам call-центров поликлиник, на едином портале госуслуг, по телефону единой регистратуры 124.