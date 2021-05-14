В Томске внедрили новую методику для лечения пациентов с COVID-19

В Томском респираторном госпитале МСЧ №2 внедрили новую методику лечения пациентов с коронавирусом - высокопоточную оксигенотерапию.

Кислород доставляется в дыхательные пути больного через специальное устройство - носовые канюли.

- Данный метод позволяет снизить количество пациентов, которых необходимо переводить на инвазивную и не инвазивную вентиляцию легких, - сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Высокопоточную оксигенотерапию в Томске применяют для лечения пациентов средней и тяжелой степени тяжести. В МСЧ №2 ее получили уже 19 зараженных коронавирусом томичей. У всех наблюдается положительная динамика заболевания.

- В ряде случаев удалось избежать перевода пациента на ИВЛ, а также сократить сроки пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии, - говорит заведующий отделением реанимации медико-санитарной части №2 Евгений Тарасенко.

Врачи отмечают, что, проходя лечение оксигенотерапией, пациент находится в сознании, может разговаривать, принимать пищу и дышать ртом во время процедуры.