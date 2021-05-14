Жителя Красноярского края отдали под суд за убийство терьера

Полиция города Шарыпово завершила расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с домашним животным. Материалы переданы в суд, сообщил сегодня главк МВД по Красноярскому краю.

Заявление об избиении пса - йоркширского терьера по кличке Бейбик - подала в правоохранительные органы его хозяйка. Жительница Шарыпово рассказала, что ее гражданский муж схватил животное и начал бить его об пол и об кровать. Пьяный мужчина сделал это в пылу конфликта, разгоревшегося из-за методов воспитания собаки. Травмы, полученные домашним псом, оказались несовместимыми с жизнью.

Спор между гражданскими супругами возник из-за недовольства мужчины тем, что Бейбик лежит на кровати. Позже мужчина заявил полицейским, что жена "поставила собаку выше их отношений", пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Убийце терьера грозит до пяти лет лишения свободы.