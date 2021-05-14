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14.05.2021 14:37
Рубрика: Происшествия

В Нальчике при строительстве школы нашли нарушения на 4,5 млн рублей

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Чиновников из Управления капитального строительства КБР и администрации Нальчика подозревают в халатности, из-за которой бюджет потерял больше 4,5 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе СК по региону, должностные лица подписали подрядчику акты выполненных работ при строительстве школы в Нальчике, но на деле часть работ не была выполнена.

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Общая стоимость работ по госконтракту на строительство общеобразовательной школы на 1224 места составила почти 900 миллионов рублей. Конкурс выиграла местная строительная компания.

- По версии следствия, должностные лица подписали официальные акты приемки выполненных работ содержащие недостоверные сведения о выполненных работах и затратах на общую сумму 4 561 376 рублей, - говорится в сообщении следственного ведомства.

При этом по федеральному законодательству чиновники должны были тщательно проверить выполнение всех работ по контракту, в том числе соответствие используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектно-сметной документации.

В результате следственный отдел по Нальчику возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Расследование уголовного дела продолжается.

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