Борис Гребенщиков презентует альбом "Знак огня" в Петербурге

20 мая в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге Борис Гребенщиков и "Аквариум" представят в Петербурге свою новую пластинку "Знак Огня". Это событие должно было произойти еще в декабре прошлого года, но в силу известных причин концерт был перенесён на май.

Вряд ли программа ограничится только исполнением нового материала. Однажды Борис Борисович впал здесь в такой музыкальный раж, что, к вящему ужасу вымуштрованных работников БКЗ, привыкших заканчивать работу строго по расписанию, концерт закончился уже после двенадцати, и многочисленная собравшаяся публика (и ведь никто не ушел практически) едва успела на метро.

К слову, работа над альбомом заняла, в общей сложности семь лет. Всё это время запись велась на студиях по всему миру: в Санкт-Петербурге, Лондоне, на Кубе, в Калифорнии и Израиле. Но, по словам Бориса Борисовича, именно в альбоме "Знак огня" эти фрагменты собрались в осмысленное целое. В работе над альбомом ему помогала интернациональная команда музыкантов, например, продюсер и мультиинструменталист Джеймс Халлауэл, мексиканско-американский гитарист Омар Торрес, кубинский трубач Роберто Гарсиа.

Однако, с времени выхода пластинки, "зажегшей" июнь 2020 года, в дискографии "Аквариума" успело произойти еще несколько очень важных вещей. Во-первых, благодаря самарскому музыканту и подвижнику Алексею Пацаеву, появилась работа "Аквариум in Dub" - совместная история БГ и отца-основателся стиля reggae, 84-летнего музыканта и продюсера из Ямайки Lee Scratch Perry. Во-вторых, вышла пластинка "Аквариум" - "Песни Джорджа", основу которой составили композиции, написанные на стихи Анатолия Гуницкого. В-третьих, у группы вышел сборника "Услышь меня, хорошая", куда вошли "песни городских окраин, которые у всех на слуху" (его Борис Борисович сразу подарил фонду "Ночлежка"). Ну, и в-четвёртых - в последний день прошлого года появился ещё один альбом "Аквариума" - "Тор", в которую вошло девять песен, большинство из них, правда, уже известных поклонникам. Изначально он задумывался как сборник интернет-синглов и неизданных песен, но в результате "пластинка вышла связной историей про сегодняшний день".

"Мир говорит: как ты можешь быть так спокоен | Надвигается шторм, который разорвет саму суть бытия |А я говорю: мир, ты не понял | Да, надвигается, шторм | Шторм - это я" - поет БГ в композиции "Не судьба" - самой, пожалуй, главной песне пластинки "Знак Огня". И этот тот случай, когда от шторма хочется не укрываться, а напротив - идти ему навстречу.