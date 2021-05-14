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14.05.2021 16:36
Рубрика: Общество

Под Петербургом открыли памятную доску легендарному летчику-истребителю

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В городе Ломоносове на территории гимназии № 426 открыли памятную доску легендарному летчику-истребителю Герою Советского Союза Георгию Дмитриевичу Костылеву. Он был участником Зимней войны, Великой Отечественной, защищал Ораниенбаумский плацдарм.

Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в торжественной церемонии участвовали заместитель командующего Ленинградской армии ВВС и ПВО летчик-снайпер генерал-майор Виталий Школенко, Герой России кавалер трех орденов Мужества подполковник Валерий Чухванцев, родственники Георгия Костылева, учащиеся и жители города.

Когда началась Великая Отечественная война, в свой первый полет Георгий Дмитриевич отправился уже 29 июня 1941 года. В феврале следующего года его сбили. Но он, получив ранение, все же смог выпрыгнуть с парашютом и попасть к своим. Летчик-истребитель за годы войны совершил более 400 боевых вылетов, сбил свыше полусотни самолетов противника.

Георгий Костылев родился 20 апреля 1913 года в Ораниенбауме - нынешнем Ломоносове. Закончил здесь 9 классов. В 1934 году закончил центральный аэроклуб им. Чкалова в Тушино, а с 1939-го начал службу в ВВС Балтийского флота. После войны продолжил службу в ВМФ. Уволился в запас в 1953 году. Умер 30 ноября 1960 года. Похоронен на мемориальном кладбище в Мартышкино.

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