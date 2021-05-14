Синоптики рассказали, как долго в Петербурге продержится теплая погода

На Петербург надвигается небольшое похолодание, ожидаются кратковременные ливни и грозы, но несмотря на это температура все равно окажется выше климатической нормы.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус объяснил изменение погоды сменой антициклона на циклон, его центр окажется в Псковской области.

Как следствие, в субботу в Петербург придут дожди, однако температура воздуха составит плюс 20-22 градуса, что все же является на 5-6 градусов выше климатической нормы. В воскресенье ожидается похолодание, температура воздуха понизится и составит плюс 17-19 градусов.

С начала следующей недели Петербург снова окажется во власти антициклона и воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, что больше соответствует июльской, а не майской погоде.

Теплые деньки продержатся в городе до конца второй декады мая, а затем горожан ждет похолодание, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Однако холодный фронт уже после 28 мая отступит и в Петербург вновь вернется тепло.