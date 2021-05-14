В калининградском магазине на трехлетнего ребенка упала стальная дверь

Обстоятельства травмирования трехлетней девочки в результате падения металлической двери в мебельном магазине выясняют следователи регионального СК.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о ЧП в магазине на улице Согласия в Калининграде поступило в правоохранительные органы вечером 13 мая. По предварительным данным, мебельный магазин готовится к переезду в другое помещение, поэтому металлические входные двери, которые здесь продаются, были сняты с креплений и приставлены к стене.

В магазин пришла посетительница с ребенком. В какой-то момент одна из дверей упала на стоявшую рядом трехлетнюю девочку, которую с множественными переломами сразу же доставили в больницу. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

Проводится доследственная проверка.