В Карелии под суд пойдет заказчик похищения и убийства человека

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Петрозаводска, обвиняемого в организации покушения и убийства человека, которое не было доведено до конца, по независящим от злоумышленника обстоятельствам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Все произошло в феврале 2020 года. Обвиняемый организовал похищение знакомого, которому был должен деньги, но не хотел их возвращать. Нашел исполнителей, обговорил с ними все детали. Те должны были похитить человека и привезти в гараж к заказчику. Там он собирался добиться от знакомого передачи денег и собственного имущества, а потом его убить.

Однако исполнителями оказались сотрудники правоохранительных органов, которые действовали в рамках оперативного эксперимента. В итоге, несостоявшегося заказчика задержали.

Следователи собрали всю доказательную базу. По уголовному делу утвердили обвинительное заключение и его передадут в суд для рассмотрения по существу. Организатору преступления грозит до 20 лет лишения свободы.