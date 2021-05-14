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14.05.2021 14:25
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти бывшего мужа врача задержали по подозрению в ее убийстве

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

В Ленинградской области расследуется дело о безвестном исчезновении 38-летней женщины, работающей врачом в межрайонной Лужской больнице. По подозрению в ее убийстве задержан бывший супруг.

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Как сообщают в Следственном комитете Ленобласти, женщина ушла из дома в поселке Оредеж Лужского района 9 мая 2021 года. С тех пор ее не видели. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Вчера по подозрению в убийстве был задержан местный житель 1983 года рождения - бывшей муж пропавшей женщины. Решается вопрос о его аресте.

На место выезжала большая следственно-оперативная группа, были допрошены свидетели. В Следственном комитете отмечают, что тело пропавшей еще не найдено. В настоящее время ведется работа по установлению обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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