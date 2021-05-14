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14.05.2021 18:16
Рубрика: Экономика

В Петербурге отменили комиссию при уплате взносов за капремонт

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербуржцам не придется платить комиссию при оплате взносов за капитальный ремонт. Платежи в новом формате начнут приниматься с 15 мая, сообщает пресс-служба "Петроэлектросбыта".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
За подключение электричества должникам придется заплатить

Дело в том, что петербуржцы традиционно оплачивали взносы за капитальный ремонт через "розовые квитанции", которые выпускаются городским вычислительным центром коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства (ВЦКП). Однако в мае горожанам счет за капремонт выставили в квитанции "Петроэлектросбыта", по которой обычно оплачивается только электричество.

В "Петроэлектросбыте" говорят, что в апреле городской Фонд капремонта заключил с компанией договор на включение взносов в квитанции и прием платежей. Про комиссию за работу в договоре ничего не говорилось и горожанам предложили оплатить взносы с комиссией.

Когда капремонт оплачивался через "розовые квитанции" комиссий не было, новые правила возмутили горожан. В Фонде капремонта предложили перечислять средства на взносы через несколько банков, которые не берут комиссию за коммунальные услуги. Сейчас на отмену комиссии пошли и в "Петроэлектросбыте".

Стоит отметить, что горожан волнует не только комиссия, но и состояние счетов. Дело в том, что в новых квитанциях у многих оказались долги в несколько тысяч рублей и сейчас петербуржцы обрывают телефон "горячей линии" Фонда капремонта, чтобы узнать, откуда взялись эти суммы.

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