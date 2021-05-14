В Петербурге представят новые книги воспоминаний о войне

В Петербурге сегодня состоится презентация двух новых изданий, опубликованных в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Их передадут в фонд Российской национальной библиотеки, и это событие, считают специалисты, имеет особое символическое значение: фонды библиотеки насчитывают сотни томов, изданных в 1941-45 годах, но работа по увековечиванию подвига народа не прекращается.

Первая книга - "Академики Победы" - издана под эгидой Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, который, как и Публичная библиотека, в годы войны и блокады не переставал работать.

- Авторы собрали биографические статьи и справки о советских ученых и специалистах времен Великой Отечественной войны, - рассказали в РНБ. - Масштабный труд дает представления об открытиях, ключевых публикациях и просто человеческих судьбах академиков и членов-корреспондентов Академии наук.

Воспоминаниях сотрудников Зоологического института РАН легли в основу издания "…Войны трагическая запись…". Большая часть из них - детские впечатления тех, кто стал сотрудниками института после войны, но есть и рассказы работников института того времени, и воспоминания их детей.

- В этих воспоминаниях отражены трудности жизни в блокадном Ленинграде, проблемы, связанные с отъездом в эвакуацию, особенности жизни в эвакуации и на оккупированных территориях, - отмечают создатели. - Часть касается событий, происходивших в годы войны в самом Зоологическом институте, жизни его сотрудников в блокадном городе или в Сталинабаде (Душанбе), куда институт был эвакуирован.