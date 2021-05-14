В Петербурге школа заплатит родителям за драку детей

Колпинский районный суд Петербурга вынес решение по делу о драке в школе, в результате которой 13-летней девочке сломали палец. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, родители потребовали с учебного заведения 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Также иск на 300 тысяч рублей родители пострадавшей девочки подали к родителям дерущегося мальчика.

Драк произошла в мае 2019 года. В результате у девочки диагностирован закрытый перелом пальца, что квалифицируется как причинение вреда здоровью средней тяжести. Однако на момент ЧП нападавший еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Родители пострадавшей девочки посчитали, что в сложившейся ситуации виновата семья, которая воспитала ребенка так, чтобы он ломал на переменах пальцы ученицам. Также виновата школа, которая не доглядела и не смогла пресечь конфликт.

Суд согласился с доводами истца, но значительно снизил сумму компенсации. Так, школа и родители мальчика должны перечислить семье пострадавшей девочки по 25 тысяч рублей.