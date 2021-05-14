Взломщики банкоматов украли свыше 50 миллионов рублей

Оперативники МВД задержали подозреваемых в серии краж денежных средств из банкоматов. Преступники действовали в нескольких регионах - от Санкт-Петербурга до Тюмени. А впервые они были замечены в Мордовии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в апреле 2020 года взломщик в маске вошел в один из банков в городе Рузаевка и замазал из аэрозольного баллончика камеру видеонаблюдения. После чего вскрыл банкомат и забрал из него почти два миллиона рублей. Полиция сравнила преступный почерк с похожим ограблением в Тюмени в ноябре 2016 года. Тогда добычей грабителей стали свыше 13 миллионов рублей.

Двоих грабителей вычислили и задержали в Санкт-Петербурге и Кингисеппе. В их квартирах нашли инструменты и приспособления для вскрытия банкоматов, рации, маски, 20 мобильных телефонов, 60 сим-карт и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Оперативники считают, что они ограбили банкоматы еще в Краснодарском крае, Иркутской, Новосибирской, Калужской, Курганской, Тамбовской и Ярославской областях на более чем 50 миллионов рублей.