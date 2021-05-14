Экс-премьер ДНР Бородай выдвинулся на праймериз "Единой России"

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса и экс-председатель совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай подал заявку на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия". В случае победы он сможет пойти на выборы в Госдуму от партии по Ростовской области. Об этом сообщается на сайте, посвященному праймериз "Единой России".

Еще один член Союза добровольцев Донбасса Максим Чикин заявился на предварительное голосование в Тульской области. Руководитель Уральского отделения движения Максим Хлопин примет участие в праймериз на выборы в Заксобрание Свердловской области.

Отметим, что ранее "Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса заключили соглашение о взаимодействии.