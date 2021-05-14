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14.05.2021 08:19

Крайние полимеры

Почему бизнес неохотно инвестирует в утилизацию пластиковых отходов
Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 103(8454)
Что происходит с отходами полимеров, кто занимается их переработкой и почему думают, будто она не приносит большой выгоды?
Фото: Антон Вергунов/РИА Фото: Антон Вергунов/РИА
Фото: Антон Вергунов/РИА

Полимерное вторсырье делят на две категории: post-consumer, бытовые отходы, и post-industrial, отходы крупного производства. Как попадает на переработку пластиковый мусор от физлиц, рассказала Дарья Карманова, региональный координатор федерального проекта "Экодвор", направленного на популяризацию раздельного сбора отходов.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Каждый месяц Дарья загружает свою машину под самую крышу утрамбованными пластиковыми бутылками, отвозит их в промзону и сдает в специальном пункте. Происхождение такого количества бутылок самое обыкновенное: девушка убедила семью и соседей собирать пластик отдельно от другого домашнего мусора.

- Мы выручаем примерно 450 рублей, но дело не в деньгах, а в принципе, - говорит Дарья. - Я хочу точно знать, что наш мусор будет переработан. Ведь большая часть полимеров разлагается длительное время: в зависимости от климата и вида материала от 100 до 400лет.Таких энтузиастов, как Дарья, становится все больше. По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", 47 процентов россиян планирует заняться раздельным сбором мусора в течение ближайших двух лет. Однако не каждый готов не только сортировать пластик, но и лично его сдавать. Существуют ли способы цивилизованно и без хлопот отправить его на переработку?

- В каждом дворе или на улице есть контейнерные площадки, оборудованные муниципалитетом или управляющими компаниями, - объясняет Дарья Карманова. - В Ростове установленные на них контейнеры находятся в ведении регионального оператора "Чистый город". Мусор должен принимать МЭОК (межрегиональный экологический отходоперерабатывающий комплекс) в Мясниковском районе. Полигон для захоронения уже достраивается, а площадку биокомпостирования и автоматизированный мусоросортировочный комплекс обещают ввести в эксплуатацию в 2023 году. Когда МЭОК заработает в полную силу, органический мусор будут компостировать, а полезные фракции, в том числе пластик, отправлять на переработку. Но пока оператор везет все отходы на площадку временного захоронения, расположенную там же, в Мясниковском районе рядом с МЭОКом. Ничтожно малая часть отправляется в Левенцовку (микрорайон в Ростове-на-Дону - прим. ред.), где у регоператора есть небольшая сортировочная линия.

Основная масса, органика и неорганика, просто сбрасывается в огромную кучу и пересыпается грунтом. Однако возле обычных контейнеров для мусора появились сетки, куда можно поместить пластиковые отходы. Маркировка помогает разобраться в том, что туда можно бросать. В нашей стране принята международная классификация пластика. Цифра в треугольнике (их всего семь) указывает вид полимерного изделия. Если на сетке для отходов стоит такая же цифра, как и на изделии из пластика, значит, его можно туда поместить. Как правило, в такие сетки собирают бутылки из-под воды, флаконы из-под бытовой химии, стретч-пленку и пакеты.

Фото: Марина Волосевич
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- Эти сетки устанавливают частные предприниматели, которые поняли, что отходы -вторсырье, пользующееся спросом на перерабатывающих за-водах, - говорит Дарья Карманова. - Заводы сотрудничают с заготовителями, потому что последние берут на себя сбор и логистические затраты. В регионах, в том числе в Ростовской области, появились специальные сервисы, которые могут за-брать отходы из полимеров у вас дома, взвесить их и заплатить небольшую сумму. Они отвозят пластик на склады, где стоят прессы и работают сортировщики. Потом этот мусор "поедет" на переработку. Но сначала человек должен помыть свои бутылки и флаконы и где-то их хранить до приезда заготовщиков, что очень неудобно. Фактически сдать пластик без хлопот сложно. Инфраструктуры для накопления полимерных отходов не существует, и пока эффективных решений этой проблемы в нашем регионе я не вижу. Хотя положительный опыт в мире и даже в нашей стране есть, нужно просто его грамотно перенять.

По словам Кармановой, экологическая организация "Ростов - город будущего" раз в месяц организует специальные акции и собирает разделенный мусор. Хранить его в ожидании акции тоже некомфортно, но многие это все-такие делают. Можно сдать пластик и самостоятельно, но пункты приема находятся в промзонах, туда отвозят вторсырье мелкие частники и идейные люди, готовые потратить свое время.

За таким вторсырьем в очередь не становятся. С бытовыми полимерными отходами работают, чтобы снизить недозагруженность заводов.

- Пластиковое вторсырье от физлиц сложно не только собрать и доставить, но и переработать. Завод-переработчик не может планировать количество такого пластика, поставки нестабильны. Кроме того, он неоднороден, отличается по химическому составу и, как правило, сильно загрязнен, - говорит кандидат экономических наук ЮФУ Юрий Пономарев. - Большинство предприятий, сортирующих такие отходы, еще только начинают вводить в эксплуатацию. К тому же, учитывая низкое качество сырья, прозводить из него можно лишь простые материалы. Переработчики ориентированы на большой объем вторсырья, поэтому гораздо большим спросом у них пользуются отходы крупного производства. Согласно японской статистике, более 60 процентов всего вторичного пластика образуется именно в этой категории. К ней относят вторичный пластик от промышленных предприятий и компаний в сфере ретейла.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Сотрудничая с ними, переработчик может прогнозировать как количество вторсырья, так и его качество, включая информацию о составе. Из такого вторичного сырья можно делать высокотехнологичные материалы для разных отраслей. Некоторые сетевые компании-ретейлеры организуют тендеры для заготовителей, которые конкурируют между собой за пластиковый мусор. Но крупных партий не так много, и переработчики испытывают дефицит сырья. К тому же такое производство зависит от времени года. Как пояснил менеджер по закупкам сырья одного из местных заводов-переработчиков Вячеслав Мальцев, отходы закупают главным образом у строительных компаний. Зимой, когда строительство останавливается, сырья мало, и переработка сокращается до 10 - 20 тонн в месяц. С наступлением тепла, когда строители прокладывают трубы, вторсырья много и переработать можно до 100 тонн. Например, завод в Зверево изготавливает из такого вторсырья полимерные гранулы, которые покупают производители товаров народного потребления: снегоуборочных лопат, ведер, совков так далее. В Ростовской области есть еще несколько заводов, которые занимаются переработкой пластмассы. Этот рынок считается перспективным, но острой конкуренции пока нет.

- Полимерное вторсырье недорогое, но оно часто неоднородное, что критично для этого производства, - говорит Юрий Пономарев. - Одна из проблем - логистика, здесь кроются большие потери. Пластиковые отходы надо подготовить к перевозке таким образом, чтобы возить как можно меньше воздуха. Кроме того, после переработки пластик приобретает другие физические, механические и химические свойства. Он отличается от нового материала, и химикам приходится изобретать способы, как вернуть ему хотя бы в какой-то степени изначальные свойства или придумать, где использовать то, что есть, без восстановления характеристик.

Комментарий

Андрей Поздняков, руководитель отдела активных продаж "Ростоввторпереработки":

- Некоторые виды пластика можно переработать, но при этом выделяются вредные вещества. Полипропилен, который применяется в пищевой промышленности, на переработку практически не принимается. Он грязный, его очистка -процесс трудоемкий и не всегда приводит к нужному результату. Полистирол тоже ядовит. В России есть несколько заводов, перерабатывающих эти полимеры, но они удалены и берут лимитированные объемы. Например, предприятия в Подмосковье и в Казани. Предприниматели не повезут туда эти отходы. Значит, их путь - на мусорные полигоны. Сегодня самые распространенные позиции для переработки - макулатура, батарейки и пластиковые крышки. Но в Ростовской области сортировка отходов идет слабо.

Кстати

Площадки для сортировки и переработки мусора - полиэтилена и пластмассы - будут организованы в двух исправительных колониях в Ростовской области. Об этом сообщил главный инженер областного ГУФСИНа Николай Гаврильченко. Ранее директор ФСИН России Геннадий Корниенко, заявил, что служба может разместить на своих площадях порядка 100 единиц производственного оборудования и привлечь к работам около двух тысяч заключенных. Подобный опыт уже есть в других регионах.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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