Что происходит с отходами полимеров, кто занимается их переработкой и почему думают, будто она не приносит большой выгоды?

Полимерное вторсырье делят на две категории: post-consumer, бытовые отходы, и post-industrial, отходы крупного производства. Как попадает на переработку пластиковый мусор от физлиц, рассказала Дарья Карманова, региональный координатор федерального проекта "Экодвор", направленного на популяризацию раздельного сбора отходов.

Каждый месяц Дарья загружает свою машину под самую крышу утрамбованными пластиковыми бутылками, отвозит их в промзону и сдает в специальном пункте. Происхождение такого количества бутылок самое обыкновенное: девушка убедила семью и соседей собирать пластик отдельно от другого домашнего мусора.

- Мы выручаем примерно 450 рублей, но дело не в деньгах, а в принципе, - говорит Дарья. - Я хочу точно знать, что наш мусор будет переработан. Ведь большая часть полимеров разлагается длительное время: в зависимости от климата и вида материала от 100 до 400лет.Таких энтузиастов, как Дарья, становится все больше. По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", 47 процентов россиян планирует заняться раздельным сбором мусора в течение ближайших двух лет. Однако не каждый готов не только сортировать пластик, но и лично его сдавать. Существуют ли способы цивилизованно и без хлопот отправить его на переработку?

- В каждом дворе или на улице есть контейнерные площадки, оборудованные муниципалитетом или управляющими компаниями, - объясняет Дарья Карманова. - В Ростове установленные на них контейнеры находятся в ведении регионального оператора "Чистый город". Мусор должен принимать МЭОК (межрегиональный экологический отходоперерабатывающий комплекс) в Мясниковском районе. Полигон для захоронения уже достраивается, а площадку биокомпостирования и автоматизированный мусоросортировочный комплекс обещают ввести в эксплуатацию в 2023 году. Когда МЭОК заработает в полную силу, органический мусор будут компостировать, а полезные фракции, в том числе пластик, отправлять на переработку. Но пока оператор везет все отходы на площадку временного захоронения, расположенную там же, в Мясниковском районе рядом с МЭОКом. Ничтожно малая часть отправляется в Левенцовку (микрорайон в Ростове-на-Дону - прим. ред.), где у регоператора есть небольшая сортировочная линия.

Основная масса, органика и неорганика, просто сбрасывается в огромную кучу и пересыпается грунтом. Однако возле обычных контейнеров для мусора появились сетки, куда можно поместить пластиковые отходы. Маркировка помогает разобраться в том, что туда можно бросать. В нашей стране принята международная классификация пластика. Цифра в треугольнике (их всего семь) указывает вид полимерного изделия. Если на сетке для отходов стоит такая же цифра, как и на изделии из пластика, значит, его можно туда поместить. Как правило, в такие сетки собирают бутылки из-под воды, флаконы из-под бытовой химии, стретч-пленку и пакеты.

- Эти сетки устанавливают частные предприниматели, которые поняли, что отходы -вторсырье, пользующееся спросом на перерабатывающих за-водах, - говорит Дарья Карманова. - Заводы сотрудничают с заготовителями, потому что последние берут на себя сбор и логистические затраты. В регионах, в том числе в Ростовской области, появились специальные сервисы, которые могут за-брать отходы из полимеров у вас дома, взвесить их и заплатить небольшую сумму. Они отвозят пластик на склады, где стоят прессы и работают сортировщики. Потом этот мусор "поедет" на переработку. Но сначала человек должен помыть свои бутылки и флаконы и где-то их хранить до приезда заготовщиков, что очень неудобно. Фактически сдать пластик без хлопот сложно. Инфраструктуры для накопления полимерных отходов не существует, и пока эффективных решений этой проблемы в нашем регионе я не вижу. Хотя положительный опыт в мире и даже в нашей стране есть, нужно просто его грамотно перенять.

По словам Кармановой, экологическая организация "Ростов - город будущего" раз в месяц организует специальные акции и собирает разделенный мусор. Хранить его в ожидании акции тоже некомфортно, но многие это все-такие делают. Можно сдать пластик и самостоятельно, но пункты приема находятся в промзонах, туда отвозят вторсырье мелкие частники и идейные люди, готовые потратить свое время.

За таким вторсырьем в очередь не становятся. С бытовыми полимерными отходами работают, чтобы снизить недозагруженность заводов.

- Пластиковое вторсырье от физлиц сложно не только собрать и доставить, но и переработать. Завод-переработчик не может планировать количество такого пластика, поставки нестабильны. Кроме того, он неоднороден, отличается по химическому составу и, как правило, сильно загрязнен, - говорит кандидат экономических наук ЮФУ Юрий Пономарев. - Большинство предприятий, сортирующих такие отходы, еще только начинают вводить в эксплуатацию. К тому же, учитывая низкое качество сырья, прозводить из него можно лишь простые материалы. Переработчики ориентированы на большой объем вторсырья, поэтому гораздо большим спросом у них пользуются отходы крупного производства. Согласно японской статистике, более 60 процентов всего вторичного пластика образуется именно в этой категории. К ней относят вторичный пластик от промышленных предприятий и компаний в сфере ретейла.

Сотрудничая с ними, переработчик может прогнозировать как количество вторсырья, так и его качество, включая информацию о составе. Из такого вторичного сырья можно делать высокотехнологичные материалы для разных отраслей. Некоторые сетевые компании-ретейлеры организуют тендеры для заготовителей, которые конкурируют между собой за пластиковый мусор. Но крупных партий не так много, и переработчики испытывают дефицит сырья. К тому же такое производство зависит от времени года. Как пояснил менеджер по закупкам сырья одного из местных заводов-переработчиков Вячеслав Мальцев, отходы закупают главным образом у строительных компаний. Зимой, когда строительство останавливается, сырья мало, и переработка сокращается до 10 - 20 тонн в месяц. С наступлением тепла, когда строители прокладывают трубы, вторсырья много и переработать можно до 100 тонн. Например, завод в Зверево изготавливает из такого вторсырья полимерные гранулы, которые покупают производители товаров народного потребления: снегоуборочных лопат, ведер, совков так далее. В Ростовской области есть еще несколько заводов, которые занимаются переработкой пластмассы. Этот рынок считается перспективным, но острой конкуренции пока нет.

- Полимерное вторсырье недорогое, но оно часто неоднородное, что критично для этого производства, - говорит Юрий Пономарев. - Одна из проблем - логистика, здесь кроются большие потери. Пластиковые отходы надо подготовить к перевозке таким образом, чтобы возить как можно меньше воздуха. Кроме того, после переработки пластик приобретает другие физические, механические и химические свойства. Он отличается от нового материала, и химикам приходится изобретать способы, как вернуть ему хотя бы в какой-то степени изначальные свойства или придумать, где использовать то, что есть, без восстановления характеристик.

Комментарий

Андрей Поздняков, руководитель отдела активных продаж "Ростоввторпереработки":

- Некоторые виды пластика можно переработать, но при этом выделяются вредные вещества. Полипропилен, который применяется в пищевой промышленности, на переработку практически не принимается. Он грязный, его очистка -процесс трудоемкий и не всегда приводит к нужному результату. Полистирол тоже ядовит. В России есть несколько заводов, перерабатывающих эти полимеры, но они удалены и берут лимитированные объемы. Например, предприятия в Подмосковье и в Казани. Предприниматели не повезут туда эти отходы. Значит, их путь - на мусорные полигоны. Сегодня самые распространенные позиции для переработки - макулатура, батарейки и пластиковые крышки. Но в Ростовской области сортировка отходов идет слабо.

Кстати

Площадки для сортировки и переработки мусора - полиэтилена и пластмассы - будут организованы в двух исправительных колониях в Ростовской области. Об этом сообщил главный инженер областного ГУФСИНа Николай Гаврильченко. Ранее директор ФСИН России Геннадий Корниенко, заявил, что служба может разместить на своих площадях порядка 100 единиц производственного оборудования и привлечь к работам около двух тысяч заключенных. Подобный опыт уже есть в других регионах.