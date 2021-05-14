На Кубани начался сильный пожар в строящемся детском саду

В Кубанском городе Кореновске загорелось одно из зданий строящегося детского сада. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о том, что в строящемся детском саду на улице Медведева загорелось здание, поступило на пульт диспетчера Кореновского пожарно-спасательного гарнизона в 13.49. "На тушение огня было направлено три звена газодымозащитников и задействовано четыре пожарных ствола типа "Б". Также организован штаб пожаротушения", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, детей в здании не было, поскольку детсад пока не сдан в эксплуатацию - ведется только его строительство. О погибших или пострадавших в результате этого ЧП информации также не поступало.