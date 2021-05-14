Туристам в России предложили новые необычные маршруты

У туристов в России появилась возможность самим сделать настоящий музыкальный инструмент. А также побывать на одном из самых древних рынков страны.

Астрахань: Пробуй город на вкус

Туристы пройдут по рынку три километра, погружаясь во вкусы и ароматы товаров. Фото: Ярослав Московкин

Туристам в Астрахани начали предлагать новый экскурсионный маршрут - по старейшему рынку "Большие Исады", созданному еще в конце XVI века. Его особенность - в древней истории и национальном колорите. Сюда в древности купцы везли на продажу осетров, а сейчас здесь можно найти товары из Средней Азии.

Базар разместился между Иоанно-Предтеченским мужским монастырем и Римско-Католической церковью, построенными еще в XVII веке. А посередине торговой площади возвышается Красная мечеть XIX века. Все храмы действующие. Среди звона православных колоколов и песен намаза бойко идет торговля.

"Это живая история, мы ходим мимо каждый день, а никто ничего не знает", - поделилась с "РГ" участница интернет-сообщества "Лос-Астрахань" Дарья Беляева. Это оно инициировало экскурсии по базару. Тур длится около полутора часов.

Туристы исследуют территорию, площадью около трех километров, погружаясь во вкусы и ароматы товаров. И знакомятся с памятниками архитектуры: зданием женского духовного училища XIX века, рядом с которым торгую редисом, с домом купца Мадатова, где продают канцтовары, а 200 лет назад кутили офицеры.

"Тут можно купить гусят или овса коню, найти корабельную цепь, настоящий узбекский икат и верное средство от мошки. А вот и ореховая трава - моя любимая!", - радуется Дарья, подводя группу туристов к прилавку с многоцветьем специй. Подходить к торговцам самим с фотоаппаратом не стоит. Так, продавщица воблы, заметив, что я снимаю товар, пригрозила разбить мой телефон.

Затем - дегустация сыров от Хурмат и меда от Эдика, орехов и сухофруктов, продавцы которых показали невиданный способ бесконтактной оплаты - передавали товар и забирали деньги с помощью лопатки на длинной ручке. Терминалов для карт здесь не увидишь, но над многими прилавками - таблички с написанными от руки номерами телефонов для перевода денег.

Завершается экскурсия дегустацией восточного кофе в турке на набережной возле Ямгурчевского моста, названного в честь назначенного Иваном Грозным хана после присоединения Астрахани к России. Восточный аромат, смешиваясь с запахами свежей клубники и брынзы, оставляет яркое послевкусие впечатлений от познавательной прогулки.

Ульяновск: Сделай балалайку сам

Вот такие веселые люди работают в Музее балалайки Ульяновска. Фото: ulpressa.ru

Вслед за экологическим и "красным" туризмом в Ульяновске решили развивать туризм индустриальный. Оказывается, один из лучших способов отдохнуть - понаблюдать за тем, как другие работают.

Впрочем, можно, обрядившись в фартук или спецовку, самому поучаствовать в процессе создания материальных ценностей. В России запущен федеральный проект по развитию промышленного туризма, куда "записались" уже более тридцати регионов, и Ульяновская область, как водится, среди пилотных. Идеей озаботилась общественная организация "Клуб активных родителей", председатель которой Анна Немоляева рассказала "РГ" о собственном опыте организации промышленных экскурсий.

"Очень многие предприятия пошли нам навстречу, - сообщила она. - Даже те, которые работали через пропускной режим, открыли свои двери детям и взрослым. Конечно, остро стоит вопрос с безопасностью проведения таких экскурсий. Цеха - это территория повышенной опасности. Тут важна строгая организация, инструктаж и контроль. С другой стороны, ребенку важно совершить какие-то свои открытия в этих цехах".

Среди мест, куда ходят отдохнуть с пользой - автозавод УАЗ, авиазавод "Авиастар", предприятия легкой промышленности, особые экономические зоны и технопарки. Прошлым летом в центре Ульяновска открылся уникальный музей балалайки. Кроме коллекции подлинных старинных инструментов, здесь же организована мануфактура "Балалайкеръ" по изготовлению их современных аналогов.

"У нас действительно есть производство и оно необычное, - рассказал "РГ" глава мануфактуры Сергей Ключников. - Мы учли опыт производителей музыкальных инструментов. А он говорит, что такие объекты сами по себе являются точкой притяжения различных по возрасту людей. И такие мастерские хорошо используют свой туристический потенциал".

Здесь турист может встать за верстак и принять участие в сборке настоящего музыкального инструмента.

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