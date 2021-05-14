В сочинском парке "Дендрарий" расцвела 129-летняя глициния

В знаменитом "Дендрарии" города-курорта расцвела глициния, которая была посажена еще в 1892 году и является одним из первых растений парка.

- За эти годы глициния, опираясь на растущий рядом граб, успела подняться на высоту более 17 метров. Со временем граб достиг своего предельного возраста и погиб, поэтому специалистам пришлось искать для глицинии новую опору. С помощью специальных конструкций она была перенаправлена на расположенные вблизи сосны, по которым сейчас и вьется, - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Сегодня у 129-летнего растения можно насчитать больше 17 лиановидных стволов до 20 сантиметров толщиной. При этом диаметр общих стволов у земли достигает 67 и 80 сантиметров. Выразительные кисточки фиолетовых цветов длиной от 10 до 40 сантиметров напоминают собой каскады водопада.

Полюбоваться прекрасной и очень старой глицинией можно в нижней части парка "Дендрарий". Администрация "Сочинского национального парка" убедительно просит гостей дендропарка не взбираться на ствол лианы ради эффектных фото. Растение может не выдержать нагрузки и погибнуть.