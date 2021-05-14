В Таганроге мужчина угрожал пассажирам маршрутки топором

В Таганроге Ростовской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" против мужчины, угрожавшем пассажирам маршрутного такси кухонным топором.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, в полицию позвонила местная жительница, она и сообщала о мужчине, предположительно в состоянии опьянения, который неадекватно себя вел в общественном транспорте.

Сотрудники полиции задержали 49-летнего дебошира и доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства. Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.