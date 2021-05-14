В Волгограде осудили похитителей имущества завода на 8 млрд рублей

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор по делу о хищении имущества металлургического завода "Красный Октябрь", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

С 27 февраля 2014 по 18 ноября 2015 года конкурсный управляющий предприятия при пособничестве своего предшественника в этой должности, а также генерального директора торгового дома "ВМЗ "Красный Октябрь" и других лиц растратил вверенное ему имущество. Заводу причинили ущерб на сумму 8,5 миллиарда рублей.

Два конкурсных управляющих получили по семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Плюс к этому одному назначили штраф 700 тысяч, второму - 600 тысяч рублей.

Трое руководителей коммерческих организаций предстоит провести за решеткой от пяти до пяти с половиной лет. Каждый заплатит еще по 500 тысяч рублей штрафа.

Одной из осужденных - гендиректору фирмы "АрконТорг" - отбытие основного наказания отсрочили до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Остальных фигурантов уголовного дела взяли под стражу в зале суда.