МЧС уточнило объем разлива нефтепродуктов в ЯНАО

По уточненным данным МЧС, на Карамовском нефтяном месторождении разлилось 2,5 тысячи кубометров нефти, а не 3 тысячи, как сообщалось ранее. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, в Пуровском районе ЯНАО произошел крупный разлив нефтепродуктов. Из трубопровода вылилось 2,5 тысячи кубометров топлива. Сейчас на аварийном участке трубопровода перекрыты задвижки, транспортировка нефти ведется по резервной ветке.

Как пояснил источник "Интерфакс", прорыв произошел на участке трубы диаметром 219 миллиметров. В стенке обнаружено отверстие в 5 миллиметров.

Подсчет точного объема разлитой нефти осложняется тем, что в районе аварии все еще тает снег. Собеседник агентства уточнил, что в данной местности нет водных объектов в радиусе километра. Источник РИА Новости в администрации района также подчеркнул, что угрозы водным объектам нет. В экстренных службах также уточнили, что сейчас на месте ЧП проводится рекультивация почвы.