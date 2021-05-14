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14.05.2021 17:00
Рубрика: Общество

Назван объем финансирования сокращения выбросов в Челябинске

Текст: Алексей Дуэль
Федеральное финансирование мероприятий по снижению загрязнения воздуха в Челябинске и Магнитогорске в этом году составит 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по вопросам реализации федеральной программы "Чистый воздух" в Челябинской области.

"Наша цель - к 2030 году в два раза снизить объемы выбросов опасных загрязняющих веществ, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, - сказала Виктория Абрамченко. - И создание по-настоящему комфортной и безопасной среды для жизни граждан должно быть безусловным приоритетом. Поэтому мероприятия по снижению выбросов должны иметь мультипликативный эффект: работа с "загрязнителями", ликвидация свалок, разгрузка транспортных маршрутов и перевод общественного транспорта на альтернативные виды топлива. Нужно выбирать наиболее эффективные меры в каждом конкретном случае индивидуально".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Абрамченко: Мы ориентированы на предотвращение экологических аварий

Согласно комплексным планам по снижению выбросов в атмосферу, к 2024 году их объем в Челябинске сократится на 31,5%, а Магнитогорске - на 22,9%.

Чтобы это стало возможным, со всеми промышленными предприятиями региона заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов, их исполнение постоянно контролируется, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме того, по его словам, сейчас завершаются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске, следом будет устранена свалка в Магнитогорске.

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