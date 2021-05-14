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14.05.2021 16:05
Рубрика: Власть

Почему нельзя объединять Югру, Ямал и Тюменскую область

Текст: Елена Панова
Против идеи объединения трех самодостаточных северных регионов высказались депутаты Тюменской областной думы.
Вид на Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас". Фото: Владимир Песня/РИА Новости Вид на Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас". Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Вид на Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас". Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Напомним: речь идет о громком заявлении Владимира Жириновского объединить Югру, Ямал и Тюменскую область в одно территориальное образование.

Фото: iStock
В Югре выступили против объединения ХМАО и ЯНАО с Тюменской областью

Это предложение сразу вызвало негативную реакцию во всех трех регионах. Отклики экспертов, депутатов, простых жителей продолжают поступать в "РГ". Вот какую точку зрения высказал Вячеслав Танкеев, депутат Тюменской областной Думы:

- Идея объединения северных округов и юга Тюменской области не нова. В разных вариациях она обсуждается уже лет 20 с традиционным обострением, когда это становится необходимо в политических целях. Существует определенная система взаимоотношений внутри большой Тюменской области трех таких разных по отраслевой ориентированности, климатическим условиям, экономическому, социальному развитию субъектов. И эта система уже доказала свою состоятельность, потому что позволяет, учитывая специфику территорий, самостоятельно определять экономическую и социальную политику максимально точно и приближенно к интересам проживающих здесь людей.

Как отметил Вячеслав Танкеев, сбалансированность системы отношений в макрорегионе - это большая ценность. Причем этот баланс был достигнут усилиями целых поколений управленцев во всех трех регионах. Дальнейшая интеграция может привести к разбалансировке и должна быть оправданна. Нужды в этом нет, во всяком случае на сегодняшний день.

- Тема объединения округов с Тюменской областью не имеет под собой реальных оснований. Да, безусловно, существуют политические силы, заинтересованные в таком варианте развития событий, но они забывают, что на эту тему уже не раз высказывался президент страны. И он четко дал понять: любое изменение статуса-кво возможно только на основе всеобщего волеизъявления жителей. А югорчане с ямальцами, как известно, дорожат собственной северной самодостаточностью, - поддержал коллегу Андрей Моргун, депутат Тюменской областной Думы.

Фото: iStock
Тысячи жителей Югры проголосовали за объекты благоустройства

Напомним: как уже сообщала "РГ" вчера депутаты "Единой России" в Думе Югры выступили с единой консолидированной позицией по поводу озвученной Жириновским инициативы. На очередном заседании фракции единороссы Югры приняли резолюцию, в которой они выступили против объединения трех регионов в одну большую Тюменскую область. Как отметили депутаты, сегодня нет никаких предпосылок для ликвидации Югры и Ямала - ни экономических, ни социальных, ни политических, ни юридических.

- Прежде чем перекраивать границы субъектов, увеличивать или уменьшать количество самих субъектов, необходимо ответить на простой вопрос: а для чего это нужно? - отметил Борис Хохряков, председатель Думы Югры. - Сегодня Югра, Ямал и Тюменская область - не только юридически, но и экономически самостоятельные регионы. В каждом из них отточена собственная система социальной помощи, выстроены межнациональные отношения, сложилась собственная система управления с учетом специфики каждой территории.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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