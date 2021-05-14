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14.05.2021 10:59
Рубрика: Общество

Уральцы смогут без бинокля увидеть в небе три планеты и серп Луны

Текст: Юлия Мякишева

15 мая в небе над Свердловской областью невооруженным глазом и в бинокль будут заметны Венера, Меркурий и Марс.

Фото: iStock
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Явление можно будет наблюдать после 22:00. Об этом сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в тематической группе во "ВКонтакте". В это время на северо-востоке космические объекты будут заходить по очереди: Венера, Меркурий, Луна и Марс.

Как отметил ученый, в момент захода Луны расстояние между ней и Марсом составит чуть более 5 градусов. Также он назвал Меркурий неуловимым - обычно его сложно увидеть из-за близости к Солнцу и яркой вечерней зари, но с приходом ясной погоды такой шанс появился. В начале мая он обладает максимальным блеском, превышает по яркости звезды неба, а после 13 мая по яркости эта планета сравнима с самыми яркими звездами. Найти Меркурий поможет Луна, она будет чуть южнее его. Венера будет находиться над горизонтом.

Кстати

В мае в черте Екатеринбурга можно наблюдать очередной продолжительный период видимости МКС. Он продлится с 3 по 26 мая. Отмечено, что 6 и 22 мая МКС будет видима рядом с Луной. Подходящее время для наблюдений каждый день разное, в промежутке с 23 часов до 4:20.

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