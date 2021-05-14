В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину

Прокуратура и Следственный комитет расследуют обстоятельства гибели человека на улице Российской в Челябинске.

По информации надзорного органа, накануне утром возле дома 23-Б немолодой водитель на Daewoo Nexia переехал лежащего на проезжей части 43-летнего мужчину. Позднее он умер в больнице от полученных повреждений.

"Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области для проверки и оценки действий шофера", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Между тем

Еще один трагический случай гибели пешехода расследуют в столице Южного Урала: 12 мая грузовик на перекрестке улиц Каслинской и Комсомольского проспекта сбил женщину-пешехода, которая пересекала дорогу по регулируемому переходу. На вид погибшей 60-65 лет. Челябинская полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.