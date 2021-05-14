В Екатеринбурге огонь с кровли многоэтажки перекинулся в квартиру

Пожар в восьмиэтажном доме на Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге с кровли распространился в квартиру на верхнем этаже, вырывающиеся клубы черного дыма попали на видео с места событий, которое опубликовала пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Горят также чердачные перекрытия.

Информации о пострадавших не поступало, из дома с применением масок дыхательных аппаратов эвакуировали четырех человек, два из которых - инвалиды.

К месту свозят дополнительную технику и людей. Так, задействовано уже 15 машин и 42 человека, в том числе, высотная техника. Развернут штаб пожаротушения.

Прокуратура начала проверку в связи с происшествием, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Специалисты проверят соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам примут меры.

Напомним, сообщение об инциденте поступило в 12:56 по местному времени. Пожарные прибыли на место через пять минут.