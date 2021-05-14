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14.05.2021 17:38
Рубрика: Власть

Ректор РХТУ Мажуга считает необходимым увеличить представительство ученых в Госдуме

Текст: Анна Полтавцева
Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга считает, что в Госдуме необходимо увеличить представительство научной отрасли. По его словам, это позволит решить многие проблемы в сфере науки, образования и здравоохранения.

"В Госдуме должны работать ученые, которые знают специфику и главные запросы современной науки, - сказал он. - Они знают, что и как нужно изменить. Не окунувшись в изучение проблемы, не имея опыта исследователя, преподавателя в вузе, невозможно говорить о каких-то позитивных преобразованиях. При этом важно, чтобы они продолжали заниматься наукой и были в образовании. Для управленца снаружи эта сфера выглядит как черный ящик".

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В качестве примера человека, сумевшего совместить в себе талант ученого и эффективную работу парламентария, Мажуга привел лауреата Нобелевской премии по физике академика Жореса Алферова. Его открытия стали основой для создания современных электронных устройств, однако многие помнят его и по пламенным выступлениям в поддержку развития отечественной науки. "Он был депутатом Госдумы, создал свой академический университет в Санкт-Петербурге, где длительное время был ректором. Благодаря таким ученым можно многое изменить", - подчеркнул Мажуга.

Руководитель РХТУ рассказал, что планирует участвовать в предварительном голосовании от "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму: "Позитивные изменения в науке, образовании и здравоохранении должны делать сами ученые при поддержке ученых. Очень важно, чтобы люди, которые говорят о законотворчестве в этих сферах и принимают в них какие-то важные стратегические решения, были из науки, а не из управленцев".

Напомню, Александр Мажуга входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас он занимается нанохимией в области медицины, в частности разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул. Разрабатывал он и варианты борьбы с онкологией, основанные на магнитных наночастицах.

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