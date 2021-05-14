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14.05.2021 17:29
Рубрика: Общество

Россия продолжит развивать преподавание русского языка в Таджикистане

Текст: Елена Новоселова
Министры просвещения России и Таджикистана обсудили развитие совместных проектов, направленных на повышение уровня владения русским языком среди школьников Таджикистана. Сергей Кравцов и Мухаммадюсуф Сайдали Имомзода говорили по телефону.
Фото: Амир Исаев/РИА Новости Фото: Амир Исаев/РИА Новости
Фото: Амир Исаев/РИА Новости

"Образовательное сотрудничество между нашими странами развивается динамично. В работе находится целый ряд крупных проектов, связанных с развитием инфраструктуры образования на русском языке и по российским стандартам в Республике Таджикистан. Так, проект по строительству и оснащению пяти школ уже вышел на этап практической реализации", - рассказал Сергей Кравцов.

Фото: iStock
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Строительство в Таджикистане пяти школ, работающих по российским стандартам, и их оснащение необходимым технологическим оборудованием планируется завершить к сентябрю 2022 года. Школы будут построены в пяти городах Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.

Министры отметили успешную реализацию гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" в Республике Таджикистан.

В этом учебном году в 22 школах Таджикистана уже преподают педагоги из 18 регионов России. Это 50 учителей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, географии и начальных классов.

Также в ходе разговора главы двух образовательных ведомств договорились о рабочем визите министра просвещения Сергея Кравцова в Республику Таджикистан в июне этого года.

Напомним, что диалог прошёл в рамках выполнения прямого поручения президента России Владимира Путина. Накануне глава государства поручил Сергею Кравцову уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ: "Мы обсуждали это направление совместной работы со многими коллегами, в последний раз с президентом Таджикистана, который приезжал к нам недавно с рабочим визитом. Я, Сергей Сергеевич, Вас попрошу и по работе в Таджикистане также представить мне соответствующие предложения".

Справка "РГ"

В рамках масштабной работы по продвижению русского языка и российского образования за рубежом более 150 учителей русского языка, литературы, математики и других общеобразовательных предметов уже работают в школах шести стран: Таджикистана, Киргизии, Сербии, Монголии, Вьетнама и Узбекистана. Гуманитарный проект Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом" реализуется в Таджикистане с 2017 года. Ежегодно учителя обучают более 7,5 тысячи местных школьников. Благодаря российским специалистам ребята повышают свои навыки в чтении, проявляют интерес к литературным произведениям, участвуют в олимпиадах, что открывает им возможности для поступления в российские вузы.

Пушкинский конкурс Общество Образование В мире экс-СССР Таджикистан Правительство Минпросвещения Русский язык на постсоветском пространстве

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