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14.05.2021 22:24
Рубрика: Экономика

Россия возобновит авиарейсы еще в пять государств

Текст: Александр Проценко
Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Рейкьявик, Исландия. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Рейкьявик, Исландия. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Рейкьявик, Исландия. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как информирует сайт правительства, регулярное международное авиасообщение с 25 мая Россия возобновит со следующими государствами: Исландия (Москва - Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва - Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва - Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва - Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва - Джидда три раза в неделю; Грозный - Джидда один раз в неделю; Махачкала - Джидда один раз в неделю)". Подчеркивается, что такое решение принято оперативным штабом "по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах".

Фото: iStock
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Кстати, на данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в 26 стран. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Сингапур, Танзания, Узбекистан, Финляндия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Южная Корея и Япония.

Кроме того, число регулярных рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией с 25 мая будет увеличено на взаимной основе. Еще одна новость: оперативный штаб разрешил с той же даты возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ "с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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