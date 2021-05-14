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14.05.2021 12:45
Рубрика: Экономика

Россия завершит строительство "Северного потока-2" в 2021 году

Текст: Сергей Тихонов
Строительство "Северного потока - 2" находится на завершающем этапе, и газопровод будет достроен в этом году, сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая Политика".
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

"Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой",  - отметил Шульгинов.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Он также подчеркнул, что не отрицает существования конкуренции на глобальном рынке трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Но она, в первую очередь, идет между российским газом и СПГ из США и Катара. Когда труба уже функционирует, и поставки газа идут стабильно, это само по себе становится конкурентным преимуществом. Проблема же конкуренции между российским трубопроводным газом и СПГ, во многом, надумана, считает Шульгинов.

Далеко не все европейские страны подключены к нашим газопроводам, поэтому хорошо, что, например, у Испании есть возможность закупать российский сжиженный газ. Кроме того, мобильность поставок СПГ позволяет тому же "НОВАТЭКу" быстро переориентировать поставки в Азию, когда цены там резко растут. Так что пока есть окно возможностей, нужно развивать рынок СПГ, осваивать Ямал и Таймыр, отметил министр.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Газопровод "Северный поток-2"

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