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14.05.2021 16:42
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, что заставляет их лучше работать

Текст: Ольга Игнатова
Аналитики фриланс-биржи FL.ru, IT-холдинга TalentTech и онлайн-университета "Нетология" провели исследование вовлеченности сотрудников российских компаний.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Выяснилось, что главный фактор высокой вовлеченности для штатных сотрудников - это гармоничные отношения с коллегами. А фрилансеров подстегивает к более эффективному труду четко поставленные задачи.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Гармоничные отношения с коллегами важны для 12% опрошенных. 10% сотрудников стимулирует к более эффективной работе разнообразие задач. Отсутствие стресса на работе очень важно для 10% респондентов и еще 10% начинают трудиться лучше, когда признают их заслуги. Свобода в принятии

решений чуть менее приоритетна - она важна всего лишь для 8% процентов работников. На последнем месте - прозрачная коммуникация с руководством (5%).

А вот для 17% фрилансеров наиболее важный фактор для эффективной работы - это четко сформулированное техническое задание. На втором месте по значимости - комфортное общение с заказчиком (возможность задать вопросы по проекту) - это отметили 16% фрилансеров.

Другими значимыми условиями для вовлеченности являются высокая стоимость заказа (14% респондентов), возможность долгосрочного сотрудничества с компанией (12% респондентов), а также приобретение новых навыков (8% респондентов).

"Вовлеченность - эффект во многом эмоциональный, культурный. Задача компании - создать такую культуру, в которой сотрудник будет иметь желание работать с полной отдачей. Измерить и управлять вовлеченностью сотрудников можно с помощью регулярных исследований, дополнительно создавая культуру открытой обратной связи", - отметила Марина Булдовская, руководитель модуля TalentTech.Вовлеченность.

Фото: iStock
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Она также советует руководителям компаний быть максимально открытыми и честными со своими сотрудниками: участвовать во встречах, где любой сотрудник может задать интересующий его вопрос, не избегать неудобных вопросов, не игнорировать проблемы.

"Также важно поддерживать постоянную и бесперебойную коммуникацию, чтобы сотрудники всегда были в курсе, что происходит в компании, даже если новости не самые приятные. Давайте возможность дополнительного обучения, развития в других сферах внутри компании, роста по карьерной лестнице", - добавила Булдовская, Как следует из международного исследования Global Employee Engagement Index, по состоянию на март 2020 года около 68 процентов сотрудников во всем мире чувствовали себя вовлеченными в свою работу. Это на два процента больше по сравнению с 2019 годом и является самым высоким показателем c 2010 года.

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