Рубль может обновить максимумы года в ближайшее время

Индекс доллара США (DXY), отношение к шести основным мировым валютам, вырос в четверг на 0,8 процента за день - до 90,905.

Специально для "Российской газеты" основатель Frendex Group Руслан Пичугин объяснил причины такого роста и дал оптимистичный прогноз по рублю:

- Рост потребительских цен в США оказался самым быстрым с 2008 года и неожиданным для многих экономистов. Инфляция в годовом выражении составила 4,2 процента против прогноза роста на 3,6 процента.

Как правило, рост цен сопровождается укреплением доллара. Поэтому участники рынка полагают, что ФРС США пойдет на повышение ставок раньше, чем предполагалось, чтобы подавить инфляцию.

Однако в целом реакция на валютном рынке была довольно сдержанной, потому что все помнят обещание председателя ФРС Джерома Пауэлла удерживать ставки на этом уровне долгое время, позволяя инфляции ускоряться в течение некоторого времени.

Чиновники ФРС утверждают, что, хотя инфляция растет, это, вероятно, носит временный характер и к концу года снова замедлится. По их мнению, эта краткосрочная инфляция является результатом всевозможных странных аномалий, созданных пандемией.

В результате индекс доллара, который находится в падающем тренде с мая прошлого года, в рамках двухдневного роста вернулся туда, где был несколько дней назад.

Что касается цен на нефть, то они отступили от своих недавних максимальных уровней. Это произошло из-за озабоченности по поводу вспышки коронавируса в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире. Фьючерсы на нефть марки BRENT на московской бирже в четверг снизились на 2,3 процента до 67,4 доллара за баррель. Тем не менее, котировки остаются на комфортном уровне.

Рубль плавно укрепляется в течение последних пяти недель, находясь в рамках динамики высокодоходных валют развивающихся стран. После ослабления внешнеполитических рисков на российский рынок оказывает давление нервозное восприятие инвесторами инфляционных угроз. Они подстегивают рост доходностей базовых активов в США и приводят к оттоку капитала из развивающихся рынков.

Однако рубль в меньшей степени реагирует на такую волатильность из-за снижения геополитических рисков и с учетом роста цен на большинство сырьевых активов.

Снижение интереса инвесторов к долговым инструментам на фоне рисков ускорения мировой инфляции находит свое отражение и в динамике рынка ОФЗ. Спрос на них мог бы поддержать рубль, но цены снижаются и спрос тоже. В среду Минфин России размещал 15-летние и 10-летние облигации, продав их всего на 45 миллиардов рублей при относительно скромном спросе в 61 миллиард.

На сегодня данные по инфляции, вышедшие в среду в США, явились основным драйвером изменений валютных курсов на глобальных рынках. В условиях ослабления геополитических рисков и хороших перспектив в нефтяных ценах, рубль имеет все шансы продолжить плавное укрепление к доллару и евро.

В случае сохранения понижательной тенденции в паре EUR/USD укрепление к евровалюте будет идти быстрее. При достижении уровня 1,20 в этой паре и сохранении курса доллара около 74 рублей, курс евро может снизиться до 87 рублей.

Однако повышательное движение в нефтяных ценах и надвигающийся период уплаты налогов экспортерами на следующей неделе могут способствовать продолжению тенденции укрепления рубля ниже 73 рублей за доллар.

Возможно также, что укрепление доллара из-за данных по инфляции будет быстро отыграно рынком, и он продолжит тренд на ослабление. В этом случае рубль имеет очень хорошие перспективы укрепления.

Если курс доллара преодолеет отметку в 73 рубля, то есть все шансы уйти в диапазон 72-70 рублей (максимумы года). Европейская валюта в этом случае укрепится до уровней 85-86 рублей.