В Салониках раскопали поразившую археологов 1600-летнюю могилу

В Греции археологи обнаружили необычную могилу с железным мечом возрастом около 1600 лет, который был использован для проведения языческого ритуала при погребении солдата, служившего в римской имперской армии.

Как сообщает Live Science, открытие очень удивило исследователей. Оно было сделано при проведении раскопок на месте трехнефной палеохристианской базилики V века, которая была обнаружена еще в 2010 году в древнем городе Салоники. Это был важный древний мегаполис во времена Римской империи.

Сейчас в районе этого памятника планируется строительство новой ветки метро. Поэтому археологов пригласили для повторного изучения базилики. В результате они обнаружили захоронение, возраст которого оценивается примерно в 1600 лет.

Установлено, что в могиле был погребен солдат, служивший в римской армии. Внимание экспертов привлек железный меч, уложенный вдоль тела. Он был намеренно разломан, после чего две его части были сложены вместе и опущены на дно могилы. Руководитель раскопок Эррикос Маниотис из Университета Аристотеля в Салониках говорит, что это открытие является поистине удивительным.

Римский солдат был похоронен в ранней христианской церкви. Однако присутствие в могиле сломанного меча указывает на проведение хорошо известного науке языческого ритуала.

"Этот солдат, вероятно, был наемником, - считает Маниотис. - Возможно, он принял римский образ жизни и христианскую религию, но не отказался от своих языческих корней".

При этом эксперт подчеркивает, что базилика была построена на месте еще более древнего культового сооружения. Произошло это в четвертом веке нашей эры. По словам Маниотиса, базилика в Салониках вообще может быть самой старой христианской церковью этого города. В седьмом веке она была по каким-то причинам серьезно повреждена, после чего ее довольно плохо отремонтировали. Считается, что базилика была заброшена в восьмом или девятом веке нашей эры.

Добавим, что всего во время прошедших раскопок археологи обнаружили семь гробниц. Только в двух из них находились человеческие останки и только в одной нашлись артефакты - в гробнице римского солдата. Кстати, она имеет арочную форму. Датировать захоронение археологам удалось по характеристикам оружия. Такая разновидность длинного прямого меча широко использовалась в поздний римский период (250-450 гг. н.э.).

"Обычно мечи этого типа использовались вспомогательными кавалерийскими силами римской армии, - говорит Маниотис. - Таким образом, мы можем сказать, что покойный, учитывая также важность места захоронения, был высокопоставленным офицером римской армии".

Кстати, в его могиле также были найдены щит и наконечник копья. Археологам еще предстоит изучить личность погребенного человека. Пока у экспертов нет о нем никаких данных. Возможно, анализ останков поможет определить причину его смерти, возраст, в котором он ушел из жизни, и место его рождения.

"Сломанные и сложенные мечи обычно встречаются при раскопках в определенных местах Северной Европы, в том числе в районах, где проживали кельты, - объясняет Маниотис. - Этот обычай в Грецию был принесен гораздо позже, викингами. Римляне не практиковали его, не говоря о том, что в тот период уже доминировала новая религия - христианство. Вот почему подобный ритуал считался языческим".

Найденный солдат мог быть готом или представителем любого другого германского племени, который служил наемником в имперских римских войсках. Таких воинов называли foederatu - от термина foedus. Так, в свою очередь, назывались договоры о взаимопомощи, которые Рим заключал с другими народами.

Подобные договоры были заключены и с германскими племенами, что позволяли их воинам служить в римской армии в качестве наемников, обеспечивая их деньгами, землей и титулами. Но иногда они восставали и сражались против римлян.