Сердечников предложили обеспечивать бесплатными лекарствами в течение двух лет

"По мнению профильных главных внештатных специалистов Минздрава России, целесообразно расширить период обеспечения в амбулаторных условиях лекарственными препаратами лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, который предусмотрен Правилами предоставления и распределения субсидий на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся ‎на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации... до двух лет...", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Там также отмечается, что расширение прав граждан в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на льготное лекарственное обеспечение до двух лет поддерживается всеми регионами.

Ранее "Российской газете" рассказали в Минздраве, что в прошлом году стартовала специальная программа лекарственного обеспечения россиян с проблемами сердца и сосудов. Она предполагает предоставление бесплатных лекарств для реабилитации людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию.

Таким пациентам после лечения в клинике обязательно нужно продолжать лекарственную терапию в домашних условиях. Лечащие врачи выписывают препараты, которые расширяют сосуды головного мозга, снижают давление и уровень вредного холестерина в крови, нормализуют сердечный ритм и др.

Программа Минздрава предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами 23 международных непатентованных наименований: Амиодарон, Амлодипин, Апиксабан, Аторвастатин, Ацетилсалициловая кислота, Бисопролол, Варфарин, Гидрохлоротиазид, Дабигатрана этексилат, Изосорбида мононитрат, Индапамид, Клопидогрел, Лаппаконитина гидробромид, Лозартан, Метопролол, Моксонидин, Периндоприл, Пропафенон, Ривароксабан, Симвастатин, Соталол, Тикагрелор, Эналаприл.