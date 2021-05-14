Сергей Кравцов потребовал от регионов проверить безопасность детских лагерей

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов потребовал от регионов проверить, как идет подготовка организаций детского летнего отдыха после стрельбы в Казани. Основной упор - на безопасность.

- Я просил бы еще раз обсудить подготовку к летнему отдыху, безопасность учреждений и все вопросы, связанные с организацией отдыха, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия.

По словам министра, регионам следует "пройти по всей цепочке, по всем моментам", чтобы детский отдых был организован максимально безопасно и комфортно.

В минувший вторник бывший ученик казанской гимназии №175 устроил в ней стрельбу. В результате погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавший задержан.