Шойгу рассказал о работе центров военно-патриотического воспитания молодежи

В российских регионах создано 27 учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Только с начала года их посетили более 20 тысяч человек. Об этом в пятницу на селекторном совещании в министерстве обороны с представителями субъектов РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, на 17 таких площадках уже проводятся учебные сборы и тематические смены. После снятия связанных с коронавирусом ограничений аналогичной работой займутся остальные центры. Шойгу напомнил, что "Авангарды" создают по распоряжению президента России. "Одной из национальных целей развития страны до 2030 года является воспитание гармоничной, социально ответственной личности с активной гражданской позицией. Для решения этой задачи необходимо сформировать особую современную образовательную среду. И центры в полной мере позволяют это сделать", - отметил министр.

Он рассказал, что в "Авангарде" на территории подмосковного парка "Патриот" успешно используются новые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент. Кроме того, в этом центре вводятся элементы искусственного интеллекта. "С марта - после возобновления очной подготовки - в нем прошли обучение более 4 тысяч школьников Московского региона", - сообщил Шойгу.

Дети и их родители очень хорошо отзываются о подмосковном "Авангарде". А многие ребята хотят снова там побывать. "Это безусловное подтверждение правильности наших подходов. Считаю, что регионы должны позаботиться о создании подобных условий для своих подростков", - сделал вывод министр.