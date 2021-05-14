Синхронисты Мальцев и Платонова стали чемпионами Европы в микст-дуэте

Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли произвольную программу смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Мальцев и Платонова представили новую композицию "Весна священная" Игоря Стравинского и набрали 93,9333 балла. Вторыми стали испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (86,5333), третьими - итальянцы Изотта Спортелли и Николо Олиари (81,8667).

Отметим, что сборная Италии, которая была основным соперником российского микст-дуэта на последних чемпионатах мира, выставила свой второй состав. Лидеры вынуждены были пропустить старт из-за непредвиденных обстоятельств у партнерши.

В программе соревнований у синхронисток остались выступления групп в произвольной программе и комби. Россиянки в них участия не принимают. Всего наша сборная выиграла шесть золотых медалей чемпионата Европы.