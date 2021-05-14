Системная работа психологов со школьниками поможет избежать трагедий

Работа с психологическими проблемами учеников, родителей может помочь избежать трагедий. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко на форуме "Формула образования".

- Главное решение, на мой взгляд, не оградить школы четырехметровыми заборами железными, не поставить в каждую школу автоматчика, а научиться работать с психологическими проблемами детей и их родителей, - цитирует Дмитрия Глушко ТАСC. - Нужно научиться помогать родителям распознавать эти проблемы, чтобы потом не случалось таких эпизодов.

Напомним, во вторник бывший ученик казанской гимназии № 175 устроил в ней стрельбу. В результате трагедии погибли 9 человек.