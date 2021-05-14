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14.05.2021 20:09
Рубрика: В мире

СМИ: Сразу два министра Украины подали в отставку

Текст: Юрий Чернов

Сразу два министра правительства Украины подали в отставку. Согласно информации портала Strana.ua, заявления об уходе написали руководители министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий.

Фото: Reuters
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Со ссылкой на источники из числа народных депутатов Верховной рады, министры подали в отставку под давлением со стороны Офиса президента Украины. В Сети также появилась фотография заявления министра инфраструктуры Криклия, которую опубликовала депутат Юлия Гришина.

По некоторым сведениям, на место Игоря Петрашко планируется назначить действующего руководителя Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко. Также, по информации портала, на следующей неделе в отставку "попросят" уйти и министра здравоохранения Максима Степанова.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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