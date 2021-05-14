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14.05.2021 21:50
Рубрика: В мире

СНБО Украины ввел санкции против 668 уголовных авторитетов

Текст: Юрий Чернов

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции сразу против 668 уголовных авторитетов. Ограничения коснутся воров в законе и криминальных авторитетов, в том числе 111 иностранных граждан. При этом, как уточняет портал Strana.ua, полный список лиц пока что не опубликован. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство из них не находятся в настоящий момент на Украине.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Указанным лицам будет запрещен въезд на Украину, запрет на получение гражданства, им грозят депортацией и блокировкой всех активов. Как рассказал украинский президент, персональные санкции уже применены к 557 ворам в законе.

"Накануне Дня науки в Украине были отмечены не только наши ведущие ученые, но и представители так называемых неклассических наук. Прежде всего это лица, которые являются профессорами по нарушению Уголовного кодекса - так называемые воры в законе и криминальные авторитеты", - приводит слова Зеленского портал. Он также заявил, что этим лицам будет отказано в предоставлении визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешении на иммиграцию, а также в продлении срока пребывания на Украине.

Напомним, что Верховная рада летом прошлого года приняла соответствующий законодательный акт о "борьбе с ворами в законе". Согласно новому определению, вором в законе на Украине считается тот, кто "придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и / или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества".

В комментарии для Strana.ua генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин уточнил, что таких влиятельных в криминальной среде Украины лиц на данный момент насчитывается "не более 20". "Большинство из них ведет кочевую жизнь, то и дело то уезжают, то приезжают в Украину. Есть и те, которые редко покидают Украину и находятся в тени. Их не более десяти", - сообщил Аброськин.

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