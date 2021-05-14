Средства от продажи работ Сергея Шойгу пойдут на благотворительность

Все средства, вырученные за продажу выставленных на аукционе работ авторства министра обороны РФ Сергея Шойгу, пойдут на благотворительность. Об этом в пятницу сообщили в благотворительном фонде Константина Хабенского.

Благотворительный аукцион "Творчество ради жизни" пройдет 14 мая в штаб-квартире Русского географического общества (РГО) в Москве. Картины, декоративная деревянная ваза, а также стол из дерева ручной работы, созданные Сергеем Шойгу, будут представлены на этих торгах.

Отмечается, что собранные средства помогут оплатить нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для подопечных Фонда Хабенского. Он специализируется на оказании помощи детям с заболеваниями "опухоль мозга".

Кроме непосредственно аукциона в ходе мероприятия прозвучат рассказы из книги Сергея Шойгу "Про вчера". В исполнении народного артиста России Константина Хабенского и известного актера Сергея Бурунова.

За 13 лет работы Фонда Константина Хабенского оказал помощь более 3000 детям и подросткам. Свыше 8500 подопечных и членов их семей получили своевременную психологическую поддержку, более 7000 врачей при поддержке Фонда приняли участие в различных образовательных проектах, а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

Благотворительный фонд Константина Хабенского оказывает адресную помощь, оплачивает диагностику и лечение детей, а также организует реабилитационные программы.