Стихия творчества, или Вселенная Marvel: креативная индустриализация как национальная идея

Творческие предприниматели могут возместить до 50% затрат на интернет-рекламу… Однако это только одна из шести субсидий, доступным малому и среднему бизнесу в сфере креативных индустрий.

Меры поддержки творческого бизнеса в России обсудили участники деловой сессии "Время творить. Как стимулировать рынки креативных индустрий" форума IPQuorum 2021: Tech for Content. Модератором выступила директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская.

Рынок креативных индустрий следует рассматривать не в контексте отдельных направлений, а как кросс-индустриальное взаимодействие различных отраслей, заявил генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов. По его мнению, во время пандемии творческие аспекты жизни человека вышли на первое место. Стало понятно, что креативный бизнес невозможно представить без синергии отраслей. "Мы в Федерации креативных индустрий фокусируемся на вопросах, которые касаются творческого бизнеса в масштабах всей страны, стремимся связать между собой регионы, способствовать поддержке всего креативного сектора. Кроме того, наша организация ориентирована на стратегию сквозных коммуникаций. Мы с одной стороны слышим, что нужно государству, с другой - рынку, с третьей - индустриальным игрокам, и стараемся найти консенсусные решения", - так эксперт пояснил одно из ключевых направлений Концепции "креативной индустриализации", реализацией которой в ближайшие пять лет будет заниматься ФКИ.

Игоря Намаконова поддержал председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, руководитель компании СТВ Сергей Сельянов. По его словам, креативным индустриям, в частности кинематографу, не нужна сегментация. Наоборот, игрокам рынка необходимо стремиться осознавать себя как инфраструктуру: "Кино - синтетическое искусство, где мы сосуществуем вместе с театром, ИТ и другими отраслями. В этом смысле нас можно считать прототипом вселенной Marvel, где разные части гармонично сосуществуют друг с другом".

Создание и развитие единой экосистемы с креативными кластерами и технопарками, арт-резиденциями и творческими студиями, где предприниматели могут свободно общаться и обмениваться опытом, - лишь малая часть комплексной поддержки креативной экономики. Чтобы понять, какая поддержка нужна творческому бизнесу в столице, Агентство креативных индустрий провело расширенные встречи с представителями различных креативных отраслей. По итогам встречи определены ключевые направления, включающие, прежде всего, создание общей инфраструктуры, получение профильного или бизнес-образования, выделение субсидий и грантов, продвижение продукции. Эти группы задач агентство определило как приоритетные цели на ближайший год, пояснила руководитель АНО "Агентство креативных индустрий" Екатерина Гайка. По ее словам, в Москве сейчас более 100 000 организаций и индивидуальных предпринимателей занимаются креативной деятельностью, выручка которых превышает 3 трлн руб. Развитие креативных индустрий стало одним из ключевых направлений деятельности Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и органично вписалось в общую канву работы - поддержку бизнеса, развитие человеческого капитала и формирование инновационной экосистемы.

В отличие от Москвы, регионы пока что не систематизировали принципы и меры желательной поддержки креативных отраслей, но понимают, что без этого шага невозможно продвигать креативную экономику. Так, Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом, в котором приняли Закон о креативных индустриях. В ХМАО решили, что в творческом бизнесе необходимо выделить 13 направлений. Также в регионе начали разрабатывать программу креативной трансформации, которая будет затрагивать не только предпринимателей, но и школьников, дошкольников, студентов, заявила заместитель начальника Центра инновационно-технологического и креативного предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Екатерина Удалова. По ее словам, в ближайшее время 5000 жителей округа обучат основам создания и реализации креативных продуктов.

Сегодня игроки креативного рынка - это не только потребители, но и производители контента. Процесс производства любых коммерческих продуктов невозможен без креативной активности, считает заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, автор книги "Творческие индустрии: теории и практики" Елена Зеленцова: "Креативные продукты не рождаются по указке сверху. Отказ от творчества в угоду жесткого экономического подхода уничтожает вдохновение и мешает создавать конкурентоспособные продукты".

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие прошло при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industries) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.