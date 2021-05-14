Новости

Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа 20:33
СМИ: Сразу два министра Украины подали в отставку 20:09
В Совфеде допустили расширение списка недружественных России стран 20:09
Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней нижегородской школьницы 19:52
Генпрокурор Чехии уходит в отставку под давлением главы минюста 19:33
В Петербурге воссоздадут копию трона Павла I 19:33
Песков объяснил выбор недружественных стран 19:30
В ЯНАО нефть разлилась на площади 15 тысяч квадратных метров 19:27
В Болгарии желание снести памятник Советской армии связали с "ностальгией по фашизму" 19:26
Минобрнауки рассмотрит все предложения по просветительской деятельности 19:19
За неделю цены на бензин в России выросли на копейку 19:01
В Петербурге школа заплатит родителям за драку детей 18:59
Светлана Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ - первый шаг на пути снижения платежей 18:41
Синоптики рассказали, как долго в Петербурге продержится теплая погода 18:35
Гол спартаковца Адриано ворота "Зенита" - лучший за десятилетие РПЛ 18:34
В суд направлено дело о мошенничестве в отношении племянника Сталина 18:23
В Петербурге отменили комиссию при уплате взносов за капремонт 18:16
Греция примет привитых туристов из России без ПЦР-теста 18:12
В Москве до конца года отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов 18:08
В Москве еще 2 943 пациента вылечились от COVID-19 18:04
Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID 18:01
В Таиланде за отказ от вакцинации грозит два года тюрьмы 18:01
Астрономы зафиксировали "космический удар" по Земле 17:58
Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ не планирует наземную операцию в секторе Газа 17:41
Лидер "Совета матерей" призвала ввести доплаты и звания для медсестер 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 18:41
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ - первый шаг на пути снижения платежей

Текст: Анна Полтавцева

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева прокомментировала инициативу правительства Московской области ввести кэшбэк за ЖКУ. За онлайн-оплату единого платёжного документа жители Подмосковья могут получить купон на скидку от 5 до 50% на различные товары и услуги. По мнению правозащитницы подобный опыт в дальнейшем можно будет использовать по всей России.

Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
Почему москвичи все чаще платят за ЖКХ напрямую поставщикам

"В последние годы я часто выходила с подобными предложениями в Госдуму, Правительство, в профильные министерства. Основная задача - снизить платежи жителей за услуги ЖКХ. Для этого есть несколько механизмов. Один из них - кешбэк, который предоставляется за онлайн оплату, за предоплату, за использование мобильных сервисов и т.п., - рассказала Светлана Разворотнева. - Здесь основные интересанты - расчетно-кассовые центры, банки, торговые и сервисные предприятия. Было время, когда мы боролись с комиссиями, которые банки и РКЦ накручивали на коммунальные платежи".

По словам правозащитницы, теперь все больше банков отказываются от комиссии и даже начинают предлагать премии в виде скидок или возврата средств плательщикам. Главное, чтобы все участники программы предоставляли реальные скидки, а не "маркетинговые уловки", - тогда люди почувствуют не только интерес, но и реальную материальную заинтересованность к использованию электронных систем оплаты. Нужно подкорректировать определенные нормы для защиты интересов жителей.

"Я думаю, что такие шаги приведут к тому, что предлагаемая мной комплексная программа сокращения платежей за ЖКХ на 30% станет реальной и обязательной к исполнению, - подчеркнула Светлана Разворотнева. - Для этого необходимо внести определенные поправки в нормативную базу, внедрять технологии энергосбережения, жестче контролировать поставщиков коммунальных ресурсов и услуг. И мы двигаем все процессы в этом направлении".

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия
Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ не планирует наземную операцию в секторе Газа
Греция примет привитых туристов из России без ПЦР-теста
Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов