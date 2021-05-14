Светлана Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ - первый шаг на пути снижения платежей

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева прокомментировала инициативу правительства Московской области ввести кэшбэк за ЖКУ. За онлайн-оплату единого платёжного документа жители Подмосковья могут получить купон на скидку от 5 до 50% на различные товары и услуги. По мнению правозащитницы подобный опыт в дальнейшем можно будет использовать по всей России.

"В последние годы я часто выходила с подобными предложениями в Госдуму, Правительство, в профильные министерства. Основная задача - снизить платежи жителей за услуги ЖКХ. Для этого есть несколько механизмов. Один из них - кешбэк, который предоставляется за онлайн оплату, за предоплату, за использование мобильных сервисов и т.п., - рассказала Светлана Разворотнева. - Здесь основные интересанты - расчетно-кассовые центры, банки, торговые и сервисные предприятия. Было время, когда мы боролись с комиссиями, которые банки и РКЦ накручивали на коммунальные платежи".

По словам правозащитницы, теперь все больше банков отказываются от комиссии и даже начинают предлагать премии в виде скидок или возврата средств плательщикам. Главное, чтобы все участники программы предоставляли реальные скидки, а не "маркетинговые уловки", - тогда люди почувствуют не только интерес, но и реальную материальную заинтересованность к использованию электронных систем оплаты. Нужно подкорректировать определенные нормы для защиты интересов жителей.

"Я думаю, что такие шаги приведут к тому, что предлагаемая мной комплексная программа сокращения платежей за ЖКХ на 30% станет реальной и обязательной к исполнению, - подчеркнула Светлана Разворотнева. - Для этого необходимо внести определенные поправки в нормативную базу, внедрять технологии энергосбережения, жестче контролировать поставщиков коммунальных ресурсов и услуг. И мы двигаем все процессы в этом направлении".