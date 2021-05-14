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Телеведущий Владимир Молчанов лег в больницу из-за коронавируса

Новости
    14.05.2021, 13:49
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Советский, российский телеведущий Владимир Молчанов уточнил ранее прозвучавшую информацию о своей госпитализации. Сообщалось, что артиста ждет операция.

Молчанов это в комментарии РИА Новости опроверг, пояснив, что планово реабилитируется в больнице после перенесенного коронавируса.

По словам Молчанова, в госпитале он планирует пробыть неделю

Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В 1967-м поступил в МГУ, где изучал нидерландский язык. В конце 1987-1991 годах вел телепередачу "До и после полуночи".

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