Телеведущий Владимир Молчанов лег в больницу из-за коронавируса

Советский, российский телеведущий Владимир Молчанов уточнил ранее прозвучавшую информацию о своей госпитализации. Сообщалось, что артиста ждет операция.

Молчанов это в комментарии РИА Новости опроверг, пояснив, что планово реабилитируется в больнице после перенесенного коронавируса.

По словам Молчанова, в госпитале он планирует пробыть неделю

Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В 1967-м поступил в МГУ, где изучал нидерландский язык. В конце 1987-1991 годах вел телепередачу "До и после полуночи".