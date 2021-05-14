Треть компаний планирует расширение офисов

Оживление спроса на офисы отмечает компания Knight Frank. Несмотря на ставшую привычной удаленную работу, многие компании собираются в ближайшем будущем расширять свои офисные помещения.

Результаты опроса 400 международных компаний, проведенного Knight Frank, показывают, что 30% опрошенных планируют расширить занимаемые площади. А каждая четвертая компания планирует переезд в новый офис (38% из них сделают это в течение следующих трех лет), что в ближайшем будущем создаст условия для высокой конкуренции за качественные объекты. Несмотря на то, что во многих странах доступ к офисам был ограничен более чем на год, компании по-прежнему считают их важной составляющей для развития, показал опрос. Международные игроки стали уделять больше внимания офисам как средству поддержания корпоративной культуры. Кроме того, недвижимость все чаще рассматривается как инструмент для улучшения самочувствия сотрудников, места повышения эффективности их взаимодействия, а также как способ привлечения и удержания талантов - каждая из этих категорий упоминается в 37% ответов.

Повышенное внимание будет уделяться качеству офисных помещений - 92% компаний планируют повысить или сохранить тот же уровень качества в своих офисах.

На рынке офисной недвижимости Москвы в начале текущего года возрос спрос на помещения класса А, отмечает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. И если еще в конце прошлого года в структуре спроса преобладали сделки пересогласований и оптимизации пространств (их доля составляла 65-70%), то в I квартале этого года заключалось много сделок новой аренды (62%). Хотя говорить о восстановлении спроса до докризисного уровня пока преждевременно, считает Зимина.

В Санкт-Петербурге оживление на рынке офисной недвижимости еще более заметно. "Офисный формат пережил ковидные потрясения и снова стал востребованным: компании возвращают сотрудников в офисы, активно заключают договоры новой аренды", - говорит замгендиректора "Knight Frank St Petersburg" Михаил Тюнин. На фоне высокого спроса активизировались девелоперы, так что по итогам года ожидается появление большого количества новых офисных помещений.

Офисное пространство теперь воспринимается как место встреч и совместной работы, а не только как оборудованные рабочие места, отмечают в Knight Frank. Арендаторы заинтересованы во flex-пространствах, лаунж-зонах, с постепенным снижением количества рабочих мест. Международные компании фокусируются на том, как офисы могут поддержать корпоративную культуру и привлечь сотрудников в новую эпоху смешанного формата работы".

Стало важным, чтобы офис был привлекателен для новых сотрудников - современное офисное пространство стало дополнительной мотивацией при найме на работу.

Многие компании планируют сделать офисы более комфортными. В частности, установить там постаматы с едой и напитками, сделать тренажерный зал, места для хранения велосипедов, уединенные пространства для отдыха и пункты самовывоза для интернет-заказов.