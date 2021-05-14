У россиян зафиксировали рост потребительского оптимизма

Потребительский оптимизм россиян возвращается к уровню 2018-2020 годов. Традиционное исследование "Потребительский индекс Иванова", которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research, показало, что россияне стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране. Индекс потребительских настроений, снизившийся в конце прошлого года в основном из-за ситуации с коронавирусом, вернулся на средний уровень 2018-2020 годов.

- Опрос респондентов для данного исследования мы проводили в марте 2021 года, - поясняет руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. - В этот период снижалась заболеваемость коронавирусом и темпы инфляции, рубль укреплялся, а его курс к доллару становился всё менее волатильным. Значительная часть негативных ожиданий Ивановых, о которых они говорили в IV квартале 2020 года, не стала реальностью, как следствие, возросло количество оптимистичных оценок происходящего.

В I квартале 2021 года зафиксирован и рост средней месячной зарплаты: она превысила уровень годичной давности на 2,9%. Сильнее всего заработки выросли в электронной торговле - более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Готовность Ивановых к формированию сбережений в минувшем квартале также возросла, при этом средний объём сбережений в абсолютном выражении в расчёте на одно домохозяйство по сравнению с предыдущим кварталом почти не изменился и составляет 51 тыс. руб. Доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для формирования сбережений, уменьшилась с 46% до 39% - это один из лучших показателей за всю историю наблюдений.

Но ориентация Ивановых на сравнительно низкие ценовые сегменты не изменились по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя значимость ценового фактора для них несколько снизилась. Потребители по-прежнему уделяют большое значение качеству продуктов. Одновременно опасения, связанные с санитарным состоянием магазинов и очередями, усилившиеся в пик заболеваемости коронавирусом, уже пошли на спад.

В связи с ослаблением опасений, связанных с коронавирусом, немного выросло количество походов за покупками. При этом продолжается отток покупателей из гипермаркетов в магазины шаговой доступности. Зато охват рынка онлайн-торговлей стабилизировался на уровне 67%, при этом потребители стали чаще заказывать товары онлайн, а разница между долей тех, кто стал чаще пользоваться такой опцией, и тех, кто покупает товары через интернет реже, за последние два года увеличилась на 15 п.п. и в марте 2021 года достигла 32%.