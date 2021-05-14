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14.05.2021 12:27
Рубрика: Экономика

Учения по информационной безопасности пройдут на пяти киберполигонах

Текст: Ирина Алпатова

Учения по информационной безопасности в 2021 году пройдут на пяти киберполигонах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Работа ведется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Как защититься от кибератак и вредоносных рассылок

"Национальные полигоны, которые созданы на площадке "Ростелекома", позволяют организовать межведомственные учения, не подвергая опасности существующую работу текущих отраслей или органов исполнительной власти. При этом на полигоне абсолютно воссоздается работа отраслей, предприятий и даже целых городов. И такие тренировки и учения позволяют координировать работу различных органов для преодоления кибератак", - сказал вице-премьер.

На совещании по работе киберполигонов было принято решение расширять географию присутствия таких киберполигонов и число отраслей, защита которых будет отрабатываться на киберполигонах. Усилия будут, прежде всего, сосредоточены на энергетическом, кредитно-финансовом секторе и на инфраструктуре государственных органов, уточнил Чернышенко.

Киберполигоны уже открыты в Москве, Дальневосточном федеральном университете (остров Русский) и Научно-технологическом университете "Сириус" (город Сочи). В ближайшее время будет запущен киберполигон в Новосибирске на базе Сибирского государственного университета, а также центры в Санкт-Петербурге и в других городах.

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