Ученые выявили особенности симптомов COVID-19 у детей

У большинства детей с лабораторно подтвержденным коронавирусом SARS-CoV-2 отсутствуют симптомы, которые считаются типичными для заболевших старшего возраста. Особенности "детского" варианта COVID-19 выявила группа ученых из Университета штата Алабама, изучившая клинические данные 12 тысяч 306 детей из 33 медицинских учреждений США. Выводы исследователей опубликованы в журнале Scientific Reports.

Анализ показал, что только у 25,1 процента детей проявлялись стандартные признаки заболевания - высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Симптомы у почти трех четвертей - 74,9 процента - педиатрических пациентов оказались нетипичными. Так, у 16,5 процента из них зафиксировали респираторные проявления, у 13,9 процента - симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, включая тошноту, диарею и боли в области живота, у 8,1 процента - высыпания на коже, у 4,8 процента - сильные головные боли. При этом у 18,8 процента детей из этой группы выявили другие неспецифические симптомы - лихорадка, чувство усталости, боли в мышцах и суставах (миалгия и артралгия), нарушения обоняния и вкуса.

Исследование подтвердило более легкое течение коронавирусной инфекции у детей, чем у взрослых. По данным ученых, частота госпитализаций составила всего 5,5 процента - лечение в стационарных условиях было необходимо лишь 672 пациентам. Тем не менее, вероятность неблагоприятных клинических исходов присутствует - у 17,6 процента из них (118 человек) потребовалась интенсивная терапия, 4,1 процента (38 человек) были подключены к ИВЛ.

- При этом риск госпитализации для детей обоих полов был одинаковым, хотя хорошо известно, что взрослые мужчины более подвержены тяжелому течению COVID-19 по сравнению с женщинами, - отметил один из авторов работы, доктор медицинских наук Вибху Парча (Vibhu Parcha).

Как заявил руководитель исследования, доктор медицины Панкадж Арора (Pankaj Arora), научная работа была направлена на лучшее понимание воздействия COVID-19 на детей, поскольку на данный момент существуют ограниченные данные по демографическим, клиническим характеристикам и исходам заболевания у педиатрических пациентов.

- То, что новая коронавирусная инфекция протекает у большинства детей без стандартных симптомов, указывает на необходимость усиленной диагностики и профилактических мер в этой группе пациентов. Для подростков, у которых нет медицинских отводов, должна быть доступна и вакцинация. В противном случае высокий уровень распространения инфекции сохранится надолго, - сказал доктор.